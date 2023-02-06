05.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 02:46 | Обновлено 06 февраля 2023, 03:01
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Ноттингем Форест – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
06 февраля 2023, 02:46 | Обновлено 06 февраля 2023, 03:01
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В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле выиграл у «Лидса» со счетом 1:0. Единственный гол на 14 минуте забил Бреннан Джонсон.
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
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