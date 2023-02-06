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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
05.02.2023, FT 1 : 0
Лидс
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 02:46 | Обновлено 06 февраля 2023, 03:01
8
0

Ноттингем Форест – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

06 февраля 2023, 02:46 | Обновлено 06 февраля 2023, 03:01
8
0
Ноттингем Форест – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле выиграл у «Лидса» со счетом 1:0. Единственный гол на 14 минуте забил Бреннан Джонсон.

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест).
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видео голов и обзор Ноттингем Форест Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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