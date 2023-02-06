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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 02:28 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:47
16
0

Юрий ВИРТ: «Первые дни на сборах были очень тяжелыми»

Наставник «Вереса» – о подготовке ко второй части сезона

06 февраля 2023, 02:28 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:47
16
0
Юрий ВИРТ: «Первые дни на сборах были очень тяжелыми»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал игру команды в спарринге против армянского «Пюника» (1:0).

«Хорошая игра. Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику, участнику квалификации Лиги чемпионов. Первые дни на сборах были очень тяжелыми. Команда проделала много беговой работы. И где-то было волнение, что свежести не хватит.

Второй тайм мы провели лучше. До перерыва в защите отработали хорошо, а вот на атаку играли слабо. Забили гол, который арбитр не засчитал. Не было контроля мяча.

А вот после перерыва мы полностью обыграли «Пюник». Забили дважды. Первый гол не засчитали, мы забили снова. Создали много голевых моментов.

Порадовало отношение футболистов к работе. Относительно физических кондиций – знали, что будет тяжело. Но в общем, мы выглядели хорошо. Выдержали оба тайма в высоком темпе», - сказал Вирт.

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Юрий Вирт Верес Ровно
Источник Террикон
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