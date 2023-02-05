Источник: Львов возьмет в аренду украинского хавбека, играющего в Турции
Осенью Александр Беляев был основным игроком турецкого «Генчлербирлиги»
Воспитанник днепровского футбола Александр Беляев проведет вторую половину сезона в клубе «Львов» на правах аренды, информирует ТаТоТаке.
Осенью 23-летний центральный хавбек был основным игроком турецкого «Генчлербирлиги». Он провел 15 матчей (10 последних – в стартовом составе), но потерял место в основе после смены клубом спортивного директора и главного тренера.
Беляев отличается универсализмом и может сыграть на любой позиции в средней линии. Зимой полуфиналистом юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова) интересовались три клуба УПЛ, но «Львов» оказался конкретнее остальных.
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