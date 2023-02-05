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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2023, 23:37
396
0

Источник: Львов возьмет в аренду украинского хавбека, играющего в Турции

Осенью Александр Беляев был основным игроком турецкого «Генчлербирлиги»

05 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2023, 23:37
396
0
Источник: Львов возьмет в аренду украинского хавбека, играющего в Турции
ФК Генчлербирлиги. Александр Беляев

Воспитанник днепровского футбола Александр Беляев проведет вторую половину сезона в клубе «Львов» на правах аренды, информирует ТаТоТаке.

Осенью 23-летний центральный хавбек был основным игроком турецкого «Генчлербирлиги». Он провел 15 матчей (10 последних – в стартовом составе), но потерял место в основе после смены клубом спортивного директора и главного тренера.

Беляев отличается универсализмом и может сыграть на любой позиции в средней линии. Зимой полуфиналистом юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова) интересовались три клуба УПЛ, но «Львов» оказался конкретнее остальных.

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Львов Генчлербирлиги трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Александр Беляев
Источник ТаТоТаке
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