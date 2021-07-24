ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб взял в аренду хавбека Днепра-1

Александр Беляев будет играть один сезон за «Генчлербирлиги»

  • 24.07.2021 02:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб взял в аренду хавбека Днепра-1
© ФК Генчлербирлиги. Александр Беляев

Полузащитник Александр Беляев ушел в аренду из «Днепра-1» в турецкий клуб «Генчлербирлиги», где будет выступать в течение одну сезона.

21-летний игрок будет играть за команду из второго турецкого дивизиона. В прошлом сезоне Беляев выступал в аренде за «ВПК-Агро» (14 матчей, 2 гола). 

Клуб из Анкары в своей истории дважды выигрывал чемпионат и Кубок Турции, но по итогам прошлого первенства выбыл из Суперлиги в Первую лигу.

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Источник — СК Днепр-1

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