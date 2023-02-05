Скандалы, невезение и глупость: как Обамеянг оказался в тупике

На протяжении своей карьеры Пьер-Эмерик Обамеянг успел поиграть за многие клубы. Его путь в Европе начался с молодежных команд во Франции, а по-настоящему громко футболист заявил о себе в составе дортмундской «Боруссии». Нападающий провел 5 лет в немецком клубе. Он сыграл 215 матчей за «шмелей», забил 141 гол и отдал 36 результативных передач. Это очень хорошие показатели для центрфорварда.

Возможно, Обамеянг провел бы еще больше времени в «Боруссии», но историю пребывания габонца в немецком клубе испортили скандалы. Футболиста несколько раз отстраняли от тренировок с командой по дисциплинарным причинам. В итоге, нападающий открыто заявил о желании покинуть «шмелей». Тогдашний спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк в ответ публично раскритиковал игрока. В клубе заявили, что не будут терпеть его неподобающее поведение.

История Обамеянга в «Боруссии» завершилась скандалами и уходом в «Арсенал». Стороны настолько надоели друг другу, что расстались прямо посреди сезона. В январе 2018 года «шмели» продали «канонирам» футболиста за 63 млн евро. Поскольку форвард был в хорошей форме, немцы прилично заработали на его продаже. Это пятый самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ. «Пушкарей» не смутило то, каким образом нападающий покинул «Боруссию». Они не побоялись совершить трансфер, который стал одним из самых дорогих в истории клуба.

Обамеянг сразу вписался в «Арсенал». Впервые оказавшись в Премьер-лиге, габонец забил 10 мячей в 13-ти матчах за полсезона. В следующие 2 сезона форвард забил по 22 гола, дважды став лучшим бомбардиром «канониров». В кампании 2020/21 результативность у нападающего существенно снизилась. За весь сезон он забил только 10 мячей в АПЛ, уступив звание лучшего бомбардира команды Александу Ляказетту. После игровых проблем у футболиста началось ухудшаться положение в клубе.

В сентябре 2020 года Обамеянг продлил контракт с «пушкарями». Главный тренер «Арсенала» Микель Артета убедил габонца остаться и стать лидером команды. Однако в декабре 2021-го специалист отобрал у форварда капитанскую повязку. Нападающий не явился в расположение клуба в установленные сроки. На самом деле футболист опоздал ненамного, но Артета все равно решил применить к нему дисциплинарные меры и не включил его в заявку на матч против «Саутгемптона». Игроку это не понравилось. С тех пор отношения между ним и тренером постоянно ухудшались.

Конфликт получился по сути пустяковым, но Артета пошел на принцип, чтобы показать, что в команде все равны. Обамеянг не смог переступить через себя, извиниться перед коллективом и признать вину. На том все и закончилось. В январе 2022 года форвард покинул «Арсенал» на правах свободного агента. Более того, «канониры» еще и заплатили ему 7 млн фунтов за досрочное расторжение контракта. Нападающий снова попал в скандал и покинул еще один клуб посреди сезона.

«Барселона», делая ставку на свободных агентов, не могла пройти мимо Обамеянга. При всех проблемах с дисциплиной габонец оставался элитным игроком. В январе 2022 года форвард официально перешел в каталонский клуб и сразу взялся за дело. В матче против «Валенсии» нападающий впервые вышел на поле в стартовом составе и оформил хет-трик. Футболист также забил 2 гола в своем первом и единственном Эль-Класико. Всего в сезоне 2021/22 Обамеянг сыграл 17 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов, став вторым лучшим бомбардиром «сине-гранатовых».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Пребывание габонца в «Барселоне» было эффектным, но недолгим. Минувшим летом каталонцы подписали Роберта Левандовски из «Баварии». Обамеянг понял, на кого будут делать ставку в клубе, а быть запасным игроком он не хотел. Тут подоспел «Челси». Тогдашний наставник «синих» Томас Тухель решил воссоединиться с футболистом, с которым работал в «Боруссии». Нападающий решился на возвращение в Лондон. Перед форвардом открывались хорошие перспективы, поскольку под руководством немецкого специалиста он провел, вероятно, лучший период своей карьеры.

Обамеянгу сильно не повезло – Тухеля уволили через неделю после его перехода в «Челси». Нынешний наставник «синих» Грэм Поттер дает какие-то минуты габонцу, но не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Лондонцы занялись строительством нового проекта, в котором ставка делается на молодых игроков. Мало того, что 33-летний нападающий не вписывается в концепцию «аристократов», так еще и пребывает в плохой форме. В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл 11 матчей и забил только 1 гол.

Ранее сообщалось о желании Обамеянга вернуться в «Барселону», но это невозможно осуществить, даже если бы каталонцы и хотели. По правилам Ла Лиги клубам нельзя регистрировать одного и того же игрока дважды на протяжении сезона. Так звездный форвард и оказался в тупике. Сейчас он мог бы бороться за чемпионство либо с «Арсеналом» в Англии, либо с «Барселоной» в Испании. Но в случае с каталонцами ему, конечно, пришлось бы пойти на существенное сокращение игрового времени. Вместо этого Обамеянг борется за то, чтобы выйти на поле хотя бы на последние 15 минут матча. «Челси» исключил габонца из заявки на Лиги чемпионов, отдав предпочтение трем новичкам – Мудрику, Фелишу и Енцо Фернандесу. Летом Обамеянг наверняка покинет «аристократов» в поисках клуба, где ему будут доверять.

Текст: meta.ua/sport