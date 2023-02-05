Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка с рекордом. Названа причина фиаско Реала и Лунина на Балеарах
Испания
05 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:43
2082
1

Мальорка с рекордом. Названа причина фиаско Реала и Лунина на Балеарах

Соперники «галактикос» сделали все для победы

05 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:43
2082
1
Мальорка с рекордом. Названа причина фиаско Реала и Лунина на Балеарах
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел на выезде поражение со счетом 0:1 от «Мальорки».

Испанское издание Marca в разборе игры «Мальорка» – «Реал», который был проведен, по сути, по горячим следам, утверждает, что мадридцы проиграли, в первую очередь, по причине запредельной самоотверженности игроков команды из Пальма-де-Мальорка. Это подтверждается цифрами. Футболисты «Мальорки» совершили в поединке 29 фолов против 14-ти у «галактикос».

Количество фолов, совершенных хозяевами матча «Мальорка» – «Реал», стало рекордным для текущего чемпионата Испании. Marca считает, что футболисты из Мадрида оказались не готовы к такому приему.

По теме:
Жирона – Валенсия – 1:0. Победный дебют Цыганкова. Видео гола и обзор матча
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»
Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал
Источник Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Футбол | 05 февраля 2023, 08:11 4
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом

Болельщики «Эвертона» остались довольны игрой украинца в дебютном матче нового наставника

Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер
Футбол | 05 февраля 2023, 15:45 5
Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер
Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер

Бразилец прилетел на сбор команды в Турции

Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Футбол | 04.02.2023, 19:36
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Бокс | 05.02.2023, 09:09
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму
Футбол | 05.02.2023, 18:45
Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму
Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
В 2019 тоже было 1:0. Так что ожидаемо по циклу.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
03.02.2023, 20:39 8
Футбол
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 4
Бокс
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
03.02.2023, 19:02 2
Футбол
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности