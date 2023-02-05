Мальорка с рекордом. Названа причина фиаско Реала и Лунина на Балеарах

В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел на выезде поражение со счетом 0:1 от «Мальорки».

Испанское издание Marca в разборе игры «Мальорка» – «Реал», который был проведен, по сути, по горячим следам, утверждает, что мадридцы проиграли, в первую очередь, по причине запредельной самоотверженности игроков команды из Пальма-де-Мальорка. Это подтверждается цифрами. Футболисты «Мальорки» совершили в поединке 29 фолов против 14-ти у «галактикос».

Количество фолов, совершенных хозяевами матча «Мальорка» – «Реал», стало рекордным для текущего чемпионата Испании. Marca считает, что футболисты из Мадрида оказались не готовы к такому приему.