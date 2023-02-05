Испания05 февраля 2023, 16:49 |
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Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Валенсии
Украинский вингер может дебютировать в Ла Лиге
05 февраля 2023, 16:49 |
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Сегодня, 5 февраля, состоится поединок 20-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» примет «Валенсию».
Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в стартовый состав «Жироны». Две предыдущие игры Цыганков тоже начинал в запасе.
Встреча начнется в 17:15 по Киеву. Ранее сообщалось, что Цыганков получит игровое время в матче с «Валенсией».
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Валенсия сейчас не в самой лучшей форме .это прекрасный шанс попробовать Цыганкова
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