Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Валенсии
Испания
05 февраля 2023, 16:49 |
708
1

Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Валенсии

Украинский вингер может дебютировать в Ла Лиге

05 февраля 2023, 16:49 |
708
1
Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Валенсии
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня, 5 февраля, состоится поединок 20-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» примет «Валенсию».

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в стартовый состав «Жироны». Две предыдущие игры Цыганков тоже начинал в запасе.

Встреча начнется в 17:15 по Киеву. Ранее сообщалось, что Цыганков получит игровое время в матче с «Валенсией».

По теме:
Мальорка – Реал – 1:0. Лунин не смог спасти. Видео гола и обзор матча
Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Виктор Цыганков Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
MMA | 05 февраля 2023, 07:45 4
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию

В Инглвуде, штат Калифорния, состоялся турнир Bellator 290

ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Футбол | 04 февраля 2023, 18:26 0
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ

Тете забил в ворота «Астон Виллы»

Наполи в гостях разгромил Специю
Футбол | 05.02.2023, 16:30
Наполи в гостях разгромил Специю
Наполи в гостях разгромил Специю
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпийские игры | 05.02.2023, 10:20
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби
Теннис | 05.02.2023, 10:22
Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби
Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex906
Валенсия сейчас не в самой лучшей форме .это прекрасный шанс попробовать Цыганкова 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
05.02.2023, 09:09 5
Бокс
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
04.02.2023, 06:10
Другие виды
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности