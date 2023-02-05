Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Валенсии

Сегодня, 5 февраля, состоится поединок 20-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» примет «Валенсию».

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в стартовый состав «Жироны». Две предыдущие игры Цыганков тоже начинал в запасе.

Встреча начнется в 17:15 по Киеву. Ранее сообщалось, что Цыганков получит игровое время в матче с «Валенсией».