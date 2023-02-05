Сборная Португалии: «Лучшему футболисту в истории исполнилось 38 лет!»

Официальный аккаунт сборной Португалии в соцсети поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!» - говорится в сообщении пресс-службы сборной Португалии.

Криштиану Роналду со 111 голами за Португалию является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.