Португалия05 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:44
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Сборная Португалии: «Лучшему футболисту в истории исполнилось 38 лет!»
Криштиану Роналду продолжает получать поздравления
05 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:44
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Официальный аккаунт сборной Португалии в соцсети поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 38 лет.
«Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!» - говорится в сообщении пресс-службы сборной Португалии.
Криштиану Роналду со 111 голами за Португалию является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.
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