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Португалия
05 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:44
992
1

Сборная Португалии: «Лучшему футболисту в истории исполнилось 38 лет!»

Криштиану Роналду продолжает получать поздравления

05 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:44
992
1
Сборная Португалии: «Лучшему футболисту в истории исполнилось 38 лет!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Официальный аккаунт сборной Португалии в соцсети поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!» - говорится в сообщении пресс-службы сборной Португалии.

Криштиану Роналду со 111 голами за Португалию является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу день рождения
Источник Sport.ua
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Yass
А по заголовку можна подумати, що Мессі звинувачують у підробці паспорта
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