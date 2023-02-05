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  4. Абу-Даби. Завацкая обыграла Утидзиму
WTA
05 февраля 2023, 16:11 |
674
3

Абу-Даби. Завацкая обыграла Утидзиму

Катарина успешно стартовала в квалификации

05 февраля 2023, 16:11 |
674
3
Абу-Даби. Завацкая обыграла Утидзиму
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) успешно начала выступление в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла японку Моюку Утидзиму (№116 WTA).

Абу-Даби. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Моюка Утидзима (Япония) – 1:6, 6:3, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, обе выиграла Завацкая.

Ранее теннисистки встречались в матче Кубка Билли Джин Кинг. Тогда Катарина выиграла в двух сетах.

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Катарина Завацкая Моюка Утидзима WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Michael Savchyn
я вже поклав хрест, а тут такий приємний ніжданчік
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+3
Александр Ад
молодець,таки обиграла УчиДжиму.!Хоча після розгрому в 1 сеті,я думав "кіна"не буде Вдачі в наступних матчах!.А біатлонну Юлю учить тенісу разе що на любителькому рівні
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+2
Sashamar
За бійцівськими якостями Катарина номер один. Навіть після 1:6, 0:2 не здається і може перевернути гру.
Проти Фернандес, звісно, шансів все одно небагато, але бій, принаймні, дасть.
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+1
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