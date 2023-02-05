Абу-Даби. Завацкая обыграла Утидзиму

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) успешно начала выступление в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла японку Моюку Утидзиму (№116 WTA).

Абу-Даби. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Моюка Утидзима (Япония) – 1:6, 6:3, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, обе выиграла Завацкая.

Ранее теннисистки встречались в матче Кубка Билли Джин Кинг. Тогда Катарина выиграла в двух сетах.