WTA05 февраля 2023, 16:11 |
674
3
Абу-Даби. Завацкая обыграла Утидзиму
Катарина успешно стартовала в квалификации
05 февраля 2023, 16:11 |
674
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) успешно начала выступление в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла японку Моюку Утидзиму (№116 WTA).
Абу-Даби. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Моюка Утидзима (Япония) – 1:6, 6:3, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, обе выиграла Завацкая.
Ранее теннисистки встречались в матче Кубка Билли Джин Кинг. Тогда Катарина выиграла в двух сетах.
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Проти Фернандес, звісно, шансів все одно небагато, але бій, принаймні, дасть.