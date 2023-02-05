Хулен ЛОПЕТЕГИ – о победе над Ливерпулем: «Мы счастливы»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» (3:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы счастливы, безусловно. Нам нужны победы для достижения нашей цели, а сегодня мы играли с очень хорошей командой. Думаю, что в первом тайме мы их переиграли, забили два гола.

Иногда ты переигрываешь соперника, но не забиваешь, а во втором тайме они выступили лучше нас. Мы сильно пострадали в первые 20-25 минут. Затем мы вернулись в игру после нескольких изменений и сделали счет крупнее», - сказал Лопетеги.