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Англия
05 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:46
215
0

Хулен ЛОПЕТЕГИ – о победе над Ливерпулем: «Мы счастливы»

Наставник «Вулверхэмптона» – о разгромной победе в матче АПЛ

05 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:46
215
0
Хулен ЛОПЕТЕГИ – о победе над Ливерпулем: «Мы счастливы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» (3:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы счастливы, безусловно. Нам нужны победы для достижения нашей цели, а сегодня мы играли с очень хорошей командой. Думаю, что в первом тайме мы их переиграли, забили два гола.

Иногда ты переигрываешь соперника, но не забиваешь, а во втором тайме они выступили лучше нас. Мы сильно пострадали в первые 20-25 минут. Затем мы вернулись в игру после нескольких изменений и сделали счет крупнее», - сказал Лопетеги.

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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Ливерпуль Хулен Лопетеги
Источник Fichajes.com
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