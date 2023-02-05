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Чемпионат Италии
Интер Милан
05.02.2023 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:01
133
0

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Топ-матч тура чемпионата Италии стартует в 21:45

05 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:01
133
0
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».

Встреча начнется в 21:45. В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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