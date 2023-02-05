Интер Милан

В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».

Встреча начнется в 21:45. В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.