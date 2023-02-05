05.02.2023 21:45 - : -
Италия05 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:01
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Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч тура чемпионата Италии стартует в 21:45
05 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:01
133
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В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».
Встреча начнется в 21:45. В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Читайте также:Интер - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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