Стало известно, почему Тымчик и Ванат не смогли сыграть против Вайле
Игроки «Динамо» вынуждены взять несколько дней паузы из-за травмы
Из-за повреждения разнообразного характера в контрольном матче с датской командой «Вайле» тренерский штаб «Динамо» не мог рассчитывать на нескольких игроков «бело-синих».
В частности, из-за воспаления мышцы несколько дней должен пропустить защитник Александр Тымчик. Также несколько дней паузы должен взять нападающий Владислав Ванат, получивший болезненный удар по голеностопу на вчерашней тренировке.
Завтра «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Шкендии» из Северной Македонии.
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