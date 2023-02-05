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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 13:30 |
262
0

Стало известно, почему Тымчик и Ванат не смогли сыграть против Вайле

Игроки «Динамо» вынуждены взять несколько дней паузы из-за травмы

05 февраля 2023, 13:30 |
262
0
Стало известно, почему Тымчик и Ванат не смогли сыграть против Вайле
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Из-за повреждения разнообразного характера в контрольном матче с датской командой «Вайле» тренерский штаб «Динамо» не мог рассчитывать на нескольких игроков «бело-синих».

В частности, из-за воспаления мышцы несколько дней должен пропустить защитник Александр Тымчик. Также несколько дней паузы должен взять нападающий Владислав Ванат, получивший болезненный удар по голеностопу на вчерашней тренировке.

Завтра «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Шкендии» из Северной Македонии.

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Динамо Киев Владислав Ванат Александр Тымчик
Источник ФК Динамо Киев
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