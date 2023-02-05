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  4. Сергей КРИВЦОВ: «Решение о переходе в Интер Майами далось трудно»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 13:38 |
756
2

Сергей КРИВЦОВ: «Решение о переходе в Интер Майами далось трудно»

Украинский защитник – о новом вызове

05 февраля 2023, 13:38 |
756
2
Сергей КРИВЦОВ: «Решение о переходе в Интер Майами далось трудно»
ФК Интер Майами. Сергей Кривцов

31-летний украинский защитник Сергей Кривцов прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в американский «Интер Майами».

– Как давно поступило предложение от «Интера» и насколько оно тебя удивило?
– Предложение поступило еще в декабре, когда у нас была пауза в чемпионате, был отпуск. Мы переговорили с моим агентом, и я понял, что для меня это было бы лучшее решение. Тем более за всю карьеру я играл только в Украине и только в двух командах - запорожском «Металлурге» и «Шахтере», поэтому хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Посмотреть, как это вообще играть где-нибудь в другом месте. Поэтому я решил, что этот вариант самый лучший для меня и моей семьи.

– Это решение далось тебе легко?
– Трудно. Я 13 лет провел в «Шахтере». За это время мы многое прошли. Я нашел новых друзей, добрых и настоящих. Я был доволен всем в этом клубе. Не назову никаких изъянов. С одной стороны, я понимал, что на новом месте может оказаться нелегко. Но с другой, не попробовав себя в другом чемпионате, я, возможно, потом об этом буду очень жалеть.

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Источник FanDay
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Виктор Войцеховский
Я думаю, жирный контракт в ФК Тротил тянул 
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Alex906
Но не труднее чем пойти воевать и сидеть.зимой в окопе 
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