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  4. ТЕТЕ – о первом мяче за Лестер в АПЛ: «Какой волшебный дебют»
Англия
05 февраля 2023, 09:59 |
529
1

ТЕТЕ – о первом мяче за Лестер в АПЛ: «Какой волшебный дебют»

Бразилец крайне доволен, что ему удалось забить в первом же поединке в чемпионате Англии

05 февраля 2023, 09:59 |
529
1
ТЕТЕ – о первом мяче за Лестер в АПЛ: «Какой волшебный дебют»
Instagram. Тете

Вингер «Лестера» Тете, который в январе перешел в английскую команду на правах аренды из «Шахтера», прокомментировал свой дебют за «лис» в английской Премьер-лиге – против «Астон Виллы» (4:2), в котором он забил один из мячей своей команды.

«Какой волшебный дебют. Я должен благодарить Бога, сотрудников «Лестера» и товарищей по команде за возможность осуществить еще одну мечту в моей жизни. Это только начало, но я уже чувствую себя частью «лис», - написал Тете.

Напомним, аренда Тете в «Лестере» рассчитана до 30 июня, а контракт хавбека с «Шахтером» - до 31 декабря нынешнего года.

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Тете Лестер Астон Вилла Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Old Т
Лестер вообще выпрыгнул из трусов!  1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4! Каааак???
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