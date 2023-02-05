ТЕТЕ – о первом мяче за Лестер в АПЛ: «Какой волшебный дебют»

Вингер «Лестера» Тете, который в январе перешел в английскую команду на правах аренды из «Шахтера», прокомментировал свой дебют за «лис» в английской Премьер-лиге – против «Астон Виллы» (4:2), в котором он забил один из мячей своей команды.

«Какой волшебный дебют. Я должен благодарить Бога, сотрудников «Лестера» и товарищей по команде за возможность осуществить еще одну мечту в моей жизни. Это только начало, но я уже чувствую себя частью «лис», - написал Тете.

Напомним, аренда Тете в «Лестере» рассчитана до 30 июня, а контракт хавбека с «Шахтером» - до 31 декабря нынешнего года.