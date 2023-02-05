«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Фанаты немного подшутили над президентом киевского «Динамо»
Вчера, 4 февраля, пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала видео, на котором президент клуба Игорь Суркис мастерски жонглирует мячом.
Суркис посетил тренировку команды в Турции. Сейчас киевляне проводят там учебно-тренировосные сборы.
Украинские болельщики не упустили шанс подшутить над Суркисом в комментариях под публикацией и отметить его скилл:
yaroslav.hoi: «70+30 и в Лондон его».
vanya_k1evsk1y: «Вышел с тени Беседина».
iamalfiie: «Тот самый мужик во дворе, который попросил на технику разок пробить».
romanphysiotherapist: «В аренду его, в Жирону».
kingmykhailenko: «Михалыч 💪».
alex_s.a.n.t.a: «Усиление подъехало».
smayilan: «Супряга 3-4 рази набивает, Беседин – 1 или 2 раза. У Суркиса есть потенциал».
zevamaksim: «Давайте бартер. Суркис с поста президента – на позицию нападающего?».
panya_vados26: «В 433, быстро!». (433 – паблик, который публикует крутые, смешные или необычные короткие футбольные видео – ред.).
_._blackloot_._: «Набивает лучше, чем я 😂».
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