Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 08:45 |
1105
3

«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса

Фанаты немного подшутили над президентом киевского «Динамо»

05 февраля 2023, 08:45 |
1105
3
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Screenshot

Вчера, 4 февраля, пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала видео, на котором президент клуба Игорь Суркис мастерски жонглирует мячом.

Суркис посетил тренировку команды в Турции. Сейчас киевляне проводят там учебно-тренировосные сборы.

Украинские болельщики не упустили шанс подшутить над Суркисом в комментариях под публикацией и отметить его скилл:

yaroslav.hoi: «70+30 и в Лондон его».

vanya_k1evsk1y: «Вышел с тени Беседина».

iamalfiie: «Тот самый мужик во дворе, который попросил на технику разок пробить».

romanphysiotherapist: «В аренду его, в Жирону».

kingmykhailenko: «Михалыч 💪».

alex_s.a.n.t.a: «Усиление подъехало».

smayilan: «Супряга 3-4 рази набивает, Беседин – 1 или 2 раза. У Суркиса есть потенциал».

zevamaksim: «Давайте бартер. Суркис с поста президента – на позицию нападающего?».

panya_vados26: «В 433, быстро!». (433 – паблик, который публикует крутые, смешные или необычные короткие футбольные видео – ред.).

_._blackloot_._: «Набивает лучше, чем я 😂».

По теме:
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса
Динамо – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игорь Суркис Динамо Киев Владислав Супряга Артем Беседин реакция болельщиков болельщики фанаты
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Футбол | 04 февраля 2023, 16:55 35
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал

Команда Виталия неожиданно обыграла команду Александра

Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
Футбол | 05 февраля 2023, 05:05 0
Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ

Киевляне обыграли «Чайку»

Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Теннис | 04.02.2023, 15:44
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Футбол | 05.02.2023, 01:20
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Футбол | 04.02.2023, 18:26
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Михалыч еще может обуховской набивать
Ответить
0
Lesovij7
Да кому он  нужен, скорей бы свалил уже с дк, превратил гранд в посмешище
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 3
MMA
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
03.02.2023, 20:39 8
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм
Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм
03.02.2023, 23:18 15
Футбол
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
03.02.2023, 18:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности