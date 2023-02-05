«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса

Вчера, 4 февраля, пресс-служба киевского «Динамо» опубликовала видео, на котором президент клуба Игорь Суркис мастерски жонглирует мячом.

Суркис посетил тренировку команды в Турции. Сейчас киевляне проводят там учебно-тренировосные сборы.

Украинские болельщики не упустили шанс подшутить над Суркисом в комментариях под публикацией и отметить его скилл:

yaroslav.hoi: «70+30 и в Лондон его».

vanya_k1evsk1y: «Вышел с тени Беседина».

iamalfiie: «Тот самый мужик во дворе, который попросил на технику разок пробить».

romanphysiotherapist: «В аренду его, в Жирону».

kingmykhailenko: «Михалыч 💪».

alex_s.a.n.t.a: «Усиление подъехало».

smayilan: «Супряга 3-4 рази набивает, Беседин – 1 или 2 раза. У Суркиса есть потенциал».

zevamaksim: «Давайте бартер. Суркис с поста президента – на позицию нападающего?».

panya_vados26: «В 433, быстро!». (433 – паблик, который публикует крутые, смешные или необычные короткие футбольные видео – ред.).

_._blackloot_._: «Набивает лучше, чем я 😂».