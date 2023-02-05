Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
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ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса
Президент «Динамо» показал класс
05 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис посетил тренировку команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Пресс-служба киевлян опубликовала видео, на котором Суркис неплохо жонглирует мячом.
«Кажется, мы нашли еще нового форварда! А вы сможете повторить?», – подписали киевляне это видео.
«Динамо» находится в Турции с 20 января и пробудет там до 2 марта. Киевский клуб провел уже четыре товарищеских матча. Последнюю встречу «бело-синие» разгромно выиграли у румынского клуба.
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