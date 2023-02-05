ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис посетил тренировку команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Пресс-служба киевлян опубликовала видео, на котором Суркис неплохо жонглирует мячом.

«Кажется, мы нашли еще нового форварда! А вы сможете повторить?», – подписали киевляне это видео.

«Динамо» находится в Турции с 20 января и пробудет там до 2 марта. Киевский клуб провел уже четыре товарищеских матча. Последнюю встречу «бело-синие» разгромно выиграли у румынского клуба.