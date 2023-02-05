Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
459
0

ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса

Президент «Динамо» показал класс

05 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
459
0
ВИДЕО. Новый форвард для Динамо. Идеальная техника чеканки мяча от Суркиса
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис посетил тренировку команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Пресс-служба киевлян опубликовала видео, на котором Суркис неплохо жонглирует мячом.

«Кажется, мы нашли еще нового форварда! А вы сможете повторить?», – подписали киевляне это видео.

«Динамо» находится в Турции с 20 января и пробудет там до 2 марта. Киевский клуб провел уже четыре товарищеских матча. Последнюю встречу «бело-синие» разгромно выиграли у румынского клуба.

По теме:
ВИДЕО. Потасовка в матче МЮ и удушающий от Каземиро – его удалили впервые
Динамо – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Игорь Суркис видео Динамо Киев учебно-тренировочные сборы тренировка
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Футбол | 04 февраля 2023, 16:28 39
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал

Команды Зинченко и Миколенко выдали очень неплохую игру в дебютном матче Шона Дайча

Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Футбол | 04 февраля 2023, 20:54 2
Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары

Своего соперника по полуфиналу узнал «Реал»

Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Теннис | 04.02.2023, 15:44
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Футбол | 05.02.2023, 01:20
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Футбол | 04.02.2023, 19:32
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
03.02.2023, 10:46 12
Футбол
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
03.02.2023, 05:40 24
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
03.02.2023, 20:39 8
Футбол
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
03.02.2023, 14:51 10
Теннис
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
03.02.2023, 00:23 24
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности