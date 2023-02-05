ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера поехал в Казахстан. В клубе уже 4 украинца

29-летний украинский защитник Иван Цюпа подписал контракт с казахстанским клубом «Окжетпес».

Детали сделки не разглашаются. Цюпа перешел в новый для себя клуб как свободный агент.

Цюпа является воспитанником донецкого «Шахтера». За свою карьеру Иван поиграл в Украине за «Ильичевец», «Звезду», «Волынь» и «Карпаты». Последней командой украинца был словацкий «Вранов».

Интересно, что в составе ФК «Окжетпес» теперь уже 4 украинца: Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко. Брикнер, к слову, перешел в казахстанский клуб также этой зимой.