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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 02:52 |
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера поехал в Казахстан. В клубе уже 4 украинца

Иван Цюпа подписал контракт с «Окжетпес»

05 февраля 2023, 02:52 |
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера поехал в Казахстан. В клубе уже 4 украинца
ФК Окжетпес. Иван Цюпа

29-летний украинский защитник Иван Цюпа подписал контракт с казахстанским клубом «Окжетпес».

Детали сделки не разглашаются. Цюпа перешел в новый для себя клуб как свободный агент.

Цюпа является воспитанником донецкого «Шахтера». За свою карьеру Иван поиграл в Украине за «Ильичевец», «Звезду», «Волынь» и «Карпаты». Последней командой украинца был словацкий «Вранов».

Интересно, что в составе ФК «Окжетпес» теперь уже 4 украинца: Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко. Брикнер, к слову, перешел в казахстанский клуб также этой зимой.

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Дмитрий Рыжук Иван Цюпа Иван Брикнер Максим Драченко трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Окжетпес
Источник ФК Окжетпес
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