ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера поехал в Казахстан. В клубе уже 4 украинца
Иван Цюпа подписал контракт с «Окжетпес»
29-летний украинский защитник Иван Цюпа подписал контракт с казахстанским клубом «Окжетпес».
Детали сделки не разглашаются. Цюпа перешел в новый для себя клуб как свободный агент.
Цюпа является воспитанником донецкого «Шахтера». За свою карьеру Иван поиграл в Украине за «Ильичевец», «Звезду», «Волынь» и «Карпаты». Последней командой украинца был словацкий «Вранов».
Интересно, что в составе ФК «Окжетпес» теперь уже 4 украинца: Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко. Брикнер, к слову, перешел в казахстанский клуб также этой зимой.
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