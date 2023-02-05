В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетам 4:2 в пользу «лисов».

За гостей свой дебютный матч провел игрок «Шахтера» Тете. Он выступает за «Лестер» на правах аренды. В этом поединке он забил свой первый гол в АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 феврал

Астон Вилла – Лестер – 2:4

Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (автогол) – Маддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79.