04.02.2023, FT 2 : 4
Англия05 февраля 2023, 02:14 |
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Астон Вилла – Лестер – 2:4. Гол игрока Шахтера помог лисам. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ
05 февраля 2023, 02:14 |
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В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетам 4:2 в пользу «лисов».
За гостей свой дебютный матч провел игрок «Шахтера» Тете. Он выступает за «Лестер» на правах аренды. В этом поединке он забил свой первый гол в АПЛ.
Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 феврал
Астон Вилла – Лестер – 2:4
Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (автогол) – Маддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лестер).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Харри Суттар (Лестер).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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