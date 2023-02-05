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Чемпионат Англии
Астон Вилла
04.02.2023, FT 2 : 4
Лестер
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Англия
05 февраля 2023, 02:14 |
112
0

Астон Вилла – Лестер – 2:4. Гол игрока Шахтера помог лисам. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

05 февраля 2023, 02:14 |
112
0
Астон Вилла – Лестер – 2:4. Гол игрока Шахтера помог лисам. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетам 4:2 в пользу «лисов».

За гостей свой дебютный матч провел игрок «Шахтера» Тете. Он выступает за «Лестер» на правах аренды. В этом поединке он забил свой первый гол в АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 феврал

Астон Вилла – Лестер – 2:4

Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (автогол) – Маддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лестер).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Харри Суттар (Лестер).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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