В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».

Встреча начнется в 21:45.

Интер - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.