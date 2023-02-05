Италия05 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:03
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер – Милан
Битва исторических соперников в Серии A
05 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:03
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В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».
Встреча начнется в 21:45.
Интер - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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