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Италия
05 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:03
71
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер – Милан

Битва исторических соперников в Серии A

05 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:03
71
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, состоится матч чемпионата Италии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Интер» и «Милан».

Встреча начнется в 21:45.

Интер - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

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Источник Sport.ua
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