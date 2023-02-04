Третье поражение в четырех матчах. Соперник Шахтера Ренн снова проиграл
Однако команда держится в топ-4
«Ренн» в матче чемпионата Франции уступил «Лиллю» со счетом 1:3, хотя хозяева поля вели в счете. Для «Ренна» это третье поражение в четырех последних встречах во всех турнирах.
Однако в Лиге 1 команда все еще держится в топ-4.
До матча с «Шахтером» в Лиге Европы 16 февраля «Ренн» проведет еще один встречу в чемпионате против «Тулузы».
Чемпионат Франции. 22-й тур
Ренн - Лилль 1:3
Гол: Гури, 1 - Жегрова, 49, Кабелла, 86, Гомес, 90+4
Ренн: Манданда, Спенс (Мелинг, 84), Родон, Тит, Трюффер, Сантамария, Тейт (Угочукву, 62), Экамби (Доку, 70), Буриго (Салах, 84), Гури, Доуэ (Калимуэндо, 62)
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