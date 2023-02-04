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  4. Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»
Чемпионат Европы
04 февраля 2023, 20:11 |
302
1

Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»

Игрок не готов проводить столько матчей

04 февраля 2023, 20:11 |
302
1
Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

29-летний защитник МЮ Рафаэль Варан неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Игрок рассказал о том, что не справляется с нагрузками.

«Я отдал все силы – физические и ментальные. Играть на самом высоком уровне – это как вечная стиральная машина, которая никогда не останавливается. Ты все время играешь и играешь».

«У нас был очень тяжелый календарь, игры нон-стоп. У меня такое ощущение, что я задыхаюсь, а Варан-игрок поглощает Варана-человека», — сказал Рафаэль.

Варан провел за сборную Франции 93 матча, выиграл ЧМ-2018.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед сборная Франции по футболу
Источник The Athletic
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Тарік1994
Рано почав грати на топ рівні тому і відчуття, що вже ветеран. Хоча чисто враховуючи вік то років 5 ще міг за збірну пограти
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