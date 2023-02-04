Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»

29-летний защитник МЮ Рафаэль Варан неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Игрок рассказал о том, что не справляется с нагрузками.

«Я отдал все силы – физические и ментальные. Играть на самом высоком уровне – это как вечная стиральная машина, которая никогда не останавливается. Ты все время играешь и играешь».

«У нас был очень тяжелый календарь, игры нон-стоп. У меня такое ощущение, что я задыхаюсь, а Варан-игрок поглощает Варана-человека», — сказал Рафаэль.

Варан провел за сборную Франции 93 матча, выиграл ЧМ-2018.