Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»
Игрок не готов проводить столько матчей
29-летний защитник МЮ Рафаэль Варан неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Игрок рассказал о том, что не справляется с нагрузками.
«Я отдал все силы – физические и ментальные. Играть на самом высоком уровне – это как вечная стиральная машина, которая никогда не останавливается. Ты все время играешь и играешь».
«У нас был очень тяжелый календарь, игры нон-стоп. У меня такое ощущение, что я задыхаюсь, а Варан-игрок поглощает Варана-человека», — сказал Рафаэль.
Варан провел за сборную Франции 93 матча, выиграл ЧМ-2018.
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