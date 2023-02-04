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  4. Клопп о поражении Ливерпуля: «У меня уже нет слов, мне жаль»
Англия
04 февраля 2023, 19:53 |
2182
3

Клопп о поражении Ливерпуля: «У меня уже нет слов, мне жаль»

Команда далека от хороших кондиций

04 февраля 2023, 19:53 |
2182
3
Клопп о поражении Ливерпуля: «У меня уже нет слов, мне жаль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» проиграл со счетом 0:3, пропустив два мяча за первые 12 минут. Наставник Красных Юрген Клопп снова остался разочарован игрой.

«Нам уже привычно пропускать ранние голы, но то, что случилось сейчас, просто недопустимо. Мы провели хороший матч, если не считать пропущенные голы. Не хватает лидерства, особенно при игре в обороне. А атаке нет последнего паса, нет точного удара, очень посредственная игра».

«Честно говоря, слов у меня уже нет, мне жаль», — сказал Клопп.

Команда в чемпионате Англии занимает 10-е место.

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 3
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Alex906
За Ньюкаслом им уже не угнаться.4 е место не светит.Скороее всего лига Европы в лучшем случае 
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0
OKs100
В следующем сезоне с такой игрой Ливерпуль может вылететь в Чемпионшип. 
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-2
JerzyJerzy
Клопп іди додому з келихом пінного
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-2
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