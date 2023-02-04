Клопп о поражении Ливерпуля: «У меня уже нет слов, мне жаль»

«Ливерпуль» в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» проиграл со счетом 0:3, пропустив два мяча за первые 12 минут. Наставник Красных Юрген Клопп снова остался разочарован игрой.

«Нам уже привычно пропускать ранние голы, но то, что случилось сейчас, просто недопустимо. Мы провели хороший матч, если не считать пропущенные голы. Не хватает лидерства, особенно при игре в обороне. А атаке нет последнего паса, нет точного удара, очень посредственная игра».

«Честно говоря, слов у меня уже нет, мне жаль», — сказал Клопп.

Команда в чемпионате Англии занимает 10-е место.