Леся ЦУРЕНКО: «Чувствую себя прекрасно, в финале будет большая битва»

Украинская теннисистка Леся Цуренко на отказе Бьянки Андрееску прошла в финал турнира WTA 250 в Хуахине. В решающем матче Цуренко сыграет против Чжу Линь.

«Конечно, чувствую себя прекрасно. Я считаю, что Бьянка - невероятный игрок и я ей сказала об этом у сетки. Она играет в теннис, который, как говорится, вы обязаны видеть. Она способна выполнять любые удары и безусловно доставила мне сегодня множество проблем. Но я просто боролась и постоянно говорила себе думать о хорошем, и нужно сказать, что это работало. К сожалению, ей пришлось сняться из-за проблем с плечом, но я думаю в любом случае это был отличный матч.

Что я могу сказать о завтрашнем финале? Чжу Линь играет очень здорово, у нее было несколько хороших побед на Australian Open. Когда я смотрела сетку, то понимала, что Чжу Линь это одна из тех, кого можно считать опасным соперником на этом турнире. Думаю завтра у нас будет большая битва. Но я очень счастлива, что сыграю в финале и с нетерпением жду матча», — сказала Цуренко.