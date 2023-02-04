Воспитанник Шахтера, ставший россиянином, переходит в Антальяспор

19-летний центральный защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси, который является воспитанником академии «Шахтера», в ближайшее время переберется в турецкую Суперлигу.

Сообщается, что Мампасси уже подписал контракт о переходе в «Антальяспор», который является одним из аутсайдером турецкого элитарного дивизиона.

Условия сделки пока не раскрываются.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» за 3 миллиона евро в январе 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.