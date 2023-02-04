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  4. Воспитанник Шахтера, ставший россиянином, переходит в Антальяспор
Турция
04 февраля 2023, 19:07 |
644
1

Воспитанник Шахтера, ставший россиянином, переходит в Антальяспор

Марк Мампасси намерен продолжить карьеру в Турции

04 февраля 2023, 19:07 |
644
1
Воспитанник Шахтера, ставший россиянином, переходит в Антальяспор
uk.wikipedia.org. Марк Мампасси

19-летний центральный защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси, который является воспитанником академии «Шахтера», в ближайшее время переберется в турецкую Суперлигу.

Сообщается, что Мампасси уже подписал контракт о переходе в «Антальяспор», который является одним из аутсайдером турецкого элитарного дивизиона.

Условия сделки пока не раскрываются.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» за 3 миллиона евро в январе 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.

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Марк Мампасси Локомотив Москва Антальяспор трансферы
Источник Ajansspor
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Хутин Пуйло
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