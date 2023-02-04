Новичок Шахтера сыграл против Бразилии. Его команда крупно проиграла

В ночь на 4 февраля состоялся матч второго тура финальной части молодежного чемпионата Южной Америки между сборными Бразилии U-20 и Венесуэлы U-20. Игра завершилась разгромной победой бразильцев со счетом 3:0.

В составе Венесуэлы все 90 минут на поле провел новичок донецкого «Шахтера» Кевин Келси. Однако результативными действиями он не отметился.

Сейчас у Венесуэлы всего 1 очков после двух туров. Команды располагается на пятом месте из шести. По итогам турнира четыре лучшие команды получат путевки на молодежный чемпионат мира, который состоится в этом году в Индонезии.

Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист. В январе этого года Кевин стал игроком уругвайского клуба «Бостон Ривер», но так за него и не дебютировал.

31 января Келси стал игроком «Шахтера». Соглашение с 18-летним игроком будет действовать до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, Келси обошелся донецкой команде в 1 миллион евро.