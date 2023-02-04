5 февраля на "Фольксваген Арена" пройдет матч 19-го тура Бундеслиги 1, в котором "Вольфсбург" встретится с "Баварией". Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

Вольфсбург



Команда провалилась в прошлом сезоне, особенно на фоне "лигочемпионовского" 4-го места в 2021-м году. Без Гласнера "волки" оказались "беззубыми", финишировав только 12-ми. Чтобы это исправить, "волки" позвали Нико Ковача, к слову, как тренер поработавшем и в Мюнхене. Тому было несложно добиться прогресса, на фоне неудачливых предшественников. Правда, сначала был непростой старт, с 2-мя ничьими при 3-х поражениях. Но с октября была беспроигрышная серия, более того, с конца октября и по январь вышло 6 побед кряду. Зимой и вовсе были разгромы соперников: 6-0 с "Фрайбургом", 5-0 с "Гертой"... Но в Бремене "Вердер" оказался немного сильнее, оформив выигрышные для себя 2-1. Этот негативный счет повторился и с "Унионом" в кубке - в Берлине тоже уступили в 1 мяч.

Бавария



Клуб все еще лидирует в Бундеслиге. Но, кажется, это обусловлено сугубо тем, что в Германии банально нет достойных конкурентов. Впрочем, преследователи, те же "РБ Лейпциг" и "Боруссия" (Дортмунд), постепенно прибавляют. А игравшие не лучшим образом на стартовом, осеннем отрезке "рекордмайстеры" после затяжного перерыва никак не могут выиграть, "штампуя" по 1-1. Причем не только с "РБ Лейпциг" на выезде, но и с "Кельном" и "Айнтрахтом" дома. В итоге отставание преследователей сократилось до минимального. А ведь впереди Лига чемпионов, что отберет немало сил - нужно играть с ПСЖ. Прорвало только с "Майнцем", которому получилось забить 4 безответных мяча, причем еще трижды голы были в 1-м тайме.

Статистика личных встреч



"Бавария" безоговорочно доминирует в этой паре. Но в прошлом сезоне "Вольфсбург" взял хотя бы ничью. Впрочем, эти 2-2 случились в мае, когда чемпион все уже снова решил.

Прогноз



Букмекерские конторы считают явным фаворитом "Баварию". Но "Вольфсбург" неплох, а Ковач особенно мотивирован против гранда из Мюнхена. Ждем "тотал более 3,0 голов" с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.