Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вольфсбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Вольфсбург
05.02.2023 18:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:27
71
0

Вольфсбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 5 февраля в 18:30 по Киеву

04 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:27
71
0
Вольфсбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 февраля на "Фольксваген Арена" пройдет матч 19-го тура Бундеслиги 1, в котором "Вольфсбург" встретится с "Баварией". Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

Вольфсбург

Команда провалилась в прошлом сезоне, особенно на фоне "лигочемпионовского" 4-го места в 2021-м году. Без Гласнера "волки" оказались "беззубыми", финишировав только 12-ми. Чтобы это исправить, "волки" позвали Нико Ковача, к слову, как тренер поработавшем и в Мюнхене. Тому было несложно добиться прогресса, на фоне неудачливых предшественников. Правда, сначала был непростой старт, с 2-мя ничьими при 3-х поражениях. Но с октября была беспроигрышная серия, более того, с конца октября и по январь вышло 6 побед кряду. Зимой и вовсе были разгромы соперников: 6-0 с "Фрайбургом", 5-0 с "Гертой"... Но в Бремене "Вердер" оказался немного сильнее, оформив выигрышные для себя 2-1. Этот негативный счет повторился и с "Унионом" в кубке - в Берлине тоже уступили в 1 мяч.

Бавария

Клуб все еще лидирует в Бундеслиге. Но, кажется, это обусловлено сугубо тем, что в Германии банально нет достойных конкурентов. Впрочем, преследователи, те же "РБ Лейпциг" и "Боруссия" (Дортмунд), постепенно прибавляют. А игравшие не лучшим образом на стартовом, осеннем отрезке "рекордмайстеры" после затяжного перерыва никак не могут выиграть, "штампуя" по 1-1. Причем не только с "РБ Лейпциг" на выезде, но и с "Кельном" и "Айнтрахтом" дома. В итоге отставание преследователей сократилось до минимального. А ведь впереди Лига чемпионов, что отберет немало сил - нужно играть с ПСЖ. Прорвало только с "Майнцем", которому получилось забить 4 безответных мяча, причем еще трижды голы были в 1-м тайме.

Статистика личных встреч

"Бавария" безоговорочно доминирует в этой паре. Но в прошлом сезоне "Вольфсбург" взял хотя бы ничью. Впрочем, эти 2-2 случились в мае, когда чемпион все уже снова решил.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом "Баварию". Но "Вольфсбург" неплох, а Ковач особенно мотивирован против гранда из Мюнхена. Ждем "тотал более 3,0 голов" с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»
Бавария Вольфсбург Вольфсбург - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 04 февраля 2023, 14:30 4
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Футбол | 04 февраля 2023, 15:25 2
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты

Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер

Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Футбол | 04.02.2023, 16:28
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Футбол | 03.02.2023, 19:02
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Футбол | 03.02.2023, 18:02
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зеленский о Бахмуте: «Будем бороться столько, сколько сможем»
Зеленский о Бахмуте: «Будем бороться столько, сколько сможем»
03.02.2023, 18:11 7
Война
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
02.02.2023, 20:03 4
Футбол
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
03.02.2023, 20:39 8
Футбол
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
02.02.2023, 18:30 1
Футбол
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
03.02.2023, 14:51 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности