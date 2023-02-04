Забарный – вне заявки Борнмута на матч против Брайтона

Сегодня, 4 февраля «Борнмут» в 22-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Этот матч мог стать дебютным для украинского защитника Ильи Забарного в составе «Борнмута». Однако украинец в заявку своей команды не вошел.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна. Сумма трансфера – 27 миллионов евро плюс бонусы.