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  4. Забарный – вне заявки Борнмута на матч против Брайтона
Англия
04 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:04
966
9

Забарный – вне заявки Борнмута на матч против Брайтона

Украинский защитник пока не готов играть

04 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:04
966
9
Забарный – вне заявки Борнмута на матч против Брайтона
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 4 февраля «Борнмут» в 22-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Этот матч мог стать дебютным для украинского защитника Ильи Забарного в составе «Борнмута». Однако украинец в заявку своей команды не вошел.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна. Сумма трансфера – 27 миллионов евро плюс бонусы.

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Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига Брайтон чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Tasha19
Що за зборище неадекватів в коментарях? Якесь загострення в людей, чи як?
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0
avk2307
Ботоферма повылазила. Вам не то что до Забарного, а до Бондаря нулячего даже далеко. Сидите и молчите. А Забарный себя покажет ,вот увидите. 
Это скорее Челси сначала переплачивает,а потом бросает в первую игру новичков. Потом играют так, что невооруженным взглядом видно, что один другого не знают.
Логично, что пока не в заявке, т.к. 1 февраля только прилетел и подписал контакт.
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0
vitaha33
Ну краще нехай Мудрику вийде в основі і в перерві буде замінений
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0
u6464u
молодий ще, зарано, мабуть піде в оренду.
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-2
Запасной
Ещё один с ФК  опзж запасной после 5 млн в ноунейме Жироне 
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-6
Показать Скрыть 3 ответа
Запасной
Мудрик после простуды и болезни то  и сыграл тайм ,а запарного боятся в заявку допустить
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-8
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