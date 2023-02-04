Англия04 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:04
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Забарный – вне заявки Борнмута на матч против Брайтона
Украинский защитник пока не готов играть
04 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:04
966
9
Сегодня, 4 февраля «Борнмут» в 22-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Этот матч мог стать дебютным для украинского защитника Ильи Забарного в составе «Борнмута». Однако украинец в заявку своей команды не вошел.
Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна. Сумма трансфера – 27 миллионов евро плюс бонусы.
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Это скорее Челси сначала переплачивает,а потом бросает в первую игру новичков. Потом играют так, что невооруженным взглядом видно, что один другого не знают.
Логично, что пока не в заявке, т.к. 1 февраля только прилетел и подписал контакт.