Гари НЕВИЛЛ: «Челси беззуб в атаке, это проблема»
Легендарный защитник – об игровых проблемах «Челси»
Легендарный защитник Гари Невилл оценил игру «Челси» в нынешнем сезоне:
«Поттеру понадобится некоторое время. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов стерлингов, я изучил каждую линию команды и подумал, что им нужно стать лучше. Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу.
Поттеру предстоит проделать большую работу, чтобы превратить эту команду в единое целое. «Челси» беззуб в атаке, это настоящая проблема для них».
Вчера «Челси» сыграл вничью 0:0 с «Фулхэмом».
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