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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Челси беззуб в атаке, это проблема»
Англия
04 февраля 2023, 14:31 |
105
0

Гари НЕВИЛЛ: «Челси беззуб в атаке, это проблема»

Легендарный защитник – об игровых проблемах «Челси»

04 февраля 2023, 14:31 |
105
0
Гари НЕВИЛЛ: «Челси беззуб в атаке, это проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легендарный защитник Гари Невилл оценил игру «Челси» в нынешнем сезоне:

«Поттеру понадобится некоторое время. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов стерлингов, я изучил каждую линию команды и подумал, что им нужно стать лучше. Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу.

Поттеру предстоит проделать большую работу, чтобы превратить эту команду в единое целое. «Челси» беззуб в атаке, это настоящая проблема для них».

Вчера «Челси» сыграл вничью 0:0 с «Фулхэмом».

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Источник BBC
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