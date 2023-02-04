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ITF
04 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:22
145
0

Александр Овчаренко – Бенджамин Хассан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

04 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:22
145
0
Александр Овчаренко – Бенджамин Хассан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Александр Овчаренко

4 февраля продолжится матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

Вторыми на корт выйдут Александр Овчаренко (№379 ATP) и Бенджамин Хассан (№324 ATP). Встреча начнется в 14:00 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не встречались.

Отметим, что Украина уже добыла общую победу над командой Ливана, выиграв три первых матча. Эта встреча не несет турнирного значения, но для Овчаренко станет дебютом в Кубке Дэвиса.

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Источник Sport.ua
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