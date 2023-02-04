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Англия
04 февраля 2023, 13:46 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:34
473
1

Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе

Украинцы сыграют в очном противостоянии их команд

04 февраля 2023, 13:46 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:34
473
1
Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 4 февраля «Эвертон» в 22-м туре АПЛ дома примет «Арсенал». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко выйдут в основе своих команд на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, Макнил, Айвоби, Калверт-Льюин

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетия

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Виталий Миколенко Александр Зинченко Эвертон Арсенал Лондон Эвертон - Арсенал стартовые составы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Gargantua
Гана это Гуйе я так понимаю
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