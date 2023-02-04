Англия04 февраля 2023, 13:46 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:34
473
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Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе
Украинцы сыграют в очном противостоянии их команд
04 февраля 2023, 13:46 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:34
473
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Сегодня, 4 февраля «Эвертон» в 22-м туре АПЛ дома примет «Арсенал». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко выйдут в основе своих команд на матч.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, Макнил, Айвоби, Калверт-Льюин
«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетия
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