Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе

Сегодня, 4 февраля «Эвертон» в 22-м туре АПЛ дома примет «Арсенал». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко выйдут в основе своих команд на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, Макнил, Айвоби, Калверт-Льюин

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетия