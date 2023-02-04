ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Кривбасса перешел в армянский клуб

Армянский клуб «Урарту» официально сообщил о подписании украинского защитника Ивана Зотько. Условия сделки не сообщаются.

В составе «Урарту» Зотько будет выступать под 31-м номером.

Предыдущим клубом Зотько был «Кривбасс», контракт с которым 26-летний защитник расторг 3 января. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 5 матчей в УПЛ за «Кривбасс», и суммарно провел на поле 209 минут.

Зотько стал уже четвертым украинцем в составе «Урурту». Также за команду выступают Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.