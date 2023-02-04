Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан отреагировал на критику вратаря команды Мануэля Нойера в связи с увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

«То, что Мануэль сказал в этих двух интервью об увольнении Тони Тапаловича, не соответствует ему ни как капитану, ни ценностям «Баварии». Кроме того, его заявления звучат не вовремя, потому что впереди у нас очень важные игры», - сказал Кан.