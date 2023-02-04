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  4. Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»
Германия
04 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:37
1164
0

Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»

Гендиректор «Баварии» раскритиковал поведение голкипера

04 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:37
1164
0
Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан отреагировал на критику вратаря команды Мануэля Нойера в связи с увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

«То, что Мануэль сказал в этих двух интервью об увольнении Тони Тапаловича, не соответствует ему ни как капитану, ни ценностям «Баварии». Кроме того, его заявления звучат не вовремя, потому что впереди у нас очень важные игры», - сказал Кан.

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Оливер Кан Мануэль Нойер Бавария
Источник Sport Bild
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