Германия04 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:37
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Оливер КАН: «Заявление Нойера не соответствует ценностям Баварии»
Гендиректор «Баварии» раскритиковал поведение голкипера
04 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:37
1164
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан отреагировал на критику вратаря команды Мануэля Нойера в связи с увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.
«То, что Мануэль сказал в этих двух интервью об увольнении Тони Тапаловича, не соответствует ему ни как капитану, ни ценностям «Баварии». Кроме того, его заявления звучат не вовремя, потому что впереди у нас очень важные игры», - сказал Кан.
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