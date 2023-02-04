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  4. Минай продаст своего хавбека в Азербайджан
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 11:27 |
197
0

Минай продаст своего хавбека в Азербайджан

Эльдар Кулиев близок к переходу в «Зиру»

04 февраля 2023, 11:27 |
197
0
Минай продаст своего хавбека в Азербайджан
ФК Минай. Эльдар Кулиев

Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может продолжить карьеру в Азербайджане. По информации местных СМИ, над его трансфером работает клуб «Зира».

Речь идет о полноценном трансфере. Для самого игрока готов контракт на 2,5 года. Кулиев уже прилетел в Баку на подписание контракта.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Кулиева 1 гол в 14 матчах за «Минай». Ранее «Зира» подписала форварда «Динамо» Киев Владислава Кулача.

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Источник: Львов просматривает двух бразильцев
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Эльдар Кулиев Зира Минай трансферы трансферы УПЛ
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