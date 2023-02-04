Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 11:27 |
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Минай продаст своего хавбека в Азербайджан
Эльдар Кулиев близок к переходу в «Зиру»
04 февраля 2023, 11:27 |
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Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может продолжить карьеру в Азербайджане. По информации местных СМИ, над его трансфером работает клуб «Зира».
Речь идет о полноценном трансфере. Для самого игрока готов контракт на 2,5 года. Кулиев уже прилетел в Баку на подписание контракта.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Кулиева 1 гол в 14 матчах за «Минай». Ранее «Зира» подписала форварда «Динамо» Киев Владислава Кулача.
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