Минай продаст своего хавбека в Азербайджан

Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может продолжить карьеру в Азербайджане. По информации местных СМИ, над его трансфером работает клуб «Зира».

Речь идет о полноценном трансфере. Для самого игрока готов контракт на 2,5 года. Кулиев уже прилетел в Баку на подписание контракта.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Кулиева 1 гол в 14 матчах за «Минай». Ранее «Зира» подписала форварда «Динамо» Киев Владислава Кулача.