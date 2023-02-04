Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча 1/2 финала на турнире в Хуахине
4 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.
В матче 1/2 финала украинка сразится с первой сеяной Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Ван Сиюй – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В финале победительница матча сыграет с Ван Сиюй (№81 WTA) или Чжу Линь (№54 WTA).
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