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  4. Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 февраля 2023, 10:50 |
118
0

Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча 1/2 финала на турнире в Хуахине

04 февраля 2023, 10:50 |
118
0
Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

4 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/2 финала украинка сразится с первой сеяной Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Ван Сиюй – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В финале победительница матча сыграет с Ван Сиюй (№81 WTA) или Чжу Линь (№54 WTA).

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Источник Sport.ua
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