Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/2 финала украинка сразится с первой сеяной Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Ван Сиюй – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В финале победительница матча сыграет с Ван Сиюй (№81 WTA) или Чжу Линь (№54 WTA).

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