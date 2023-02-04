Шахтер в Турции: два игрока в лазарете, четверо тренируются индивидуально
«Горняки» провели вечернюю тренировку на учебно-тренировочном сборе
Подопечные Игора Йовичевича возобновили тренировочный процесс после двух контрольных матчей и дня отдыха. Пятница, 3 февраля, в расположении команды прошла в тренировочном режиме.
Вне рабочего процесса остаются Швед и Очеретько, индивидуально занимались Назарина, Петряк, Кулаков и Конопля.
В течение недели команда будет тренироваться в разовом режиме. Промежуточный уровень готовности к старту второй части сезона будет проверен в двух последних матчах в Турции, которые пройдут 8 февраля.
Напомним, накануне «Шахтер» подал заявку на плей-офф Лиги Европы.
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