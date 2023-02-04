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  4. Шахтер в Турции: два игрока в лазарете, четверо тренируются индивидуально
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 09:37 |
316
0

Шахтер в Турции: два игрока в лазарете, четверо тренируются индивидуально

«Горняки» провели вечернюю тренировку на учебно-тренировочном сборе

04 февраля 2023, 09:37 |
316
0
Шахтер в Турции: два игрока в лазарете, четверо тренируются индивидуально
ФК Шахтер Донецк

Подопечные Игора Йовичевича возобновили тренировочный процесс после двух контрольных матчей и дня отдыха. Пятница, 3 февраля, в расположении команды прошла в тренировочном режиме.

Вне рабочего процесса остаются Швед и Очеретько, индивидуально занимались Назарина, Петряк, Кулаков и Конопля.

В течение недели команда будет тренироваться в разовом режиме. Промежуточный уровень готовности к старту второй части сезона будет проверен в двух последних матчах в Турции, которые пройдут 8 февраля.

Напомним, накануне «Шахтер» подал заявку на плей-офф Лиги Европы.

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Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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