Шахтер в Турции: два игрока в лазарете, четверо тренируются индивидуально

Подопечные Игора Йовичевича возобновили тренировочный процесс после двух контрольных матчей и дня отдыха. Пятница, 3 февраля, в расположении команды прошла в тренировочном режиме.

Вне рабочего процесса остаются Швед и Очеретько, индивидуально занимались Назарина, Петряк, Кулаков и Конопля.

В течение недели команда будет тренироваться в разовом режиме. Промежуточный уровень готовности к старту второй части сезона будет проверен в двух последних матчах в Турции, которые пройдут 8 февраля.

Напомним, накануне «Шахтер» подал заявку на плей-офф Лиги Европы.