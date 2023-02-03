С новичками в составе. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы

«Шахтер» заявил состав команды на предстоящие матчи плей-офф Лиги Европы. В списке 28 игроков, в том числе новички – защитник Ярослав Ракицкий и форвард Кевин Келси.

А вот защитника Георгия Гочолейшвили в заявке нет.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Лукас Тейлор, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков*, 9. Марьян Швед, 11. Александр Зубков, 16. Дмитрий Крыськив, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан*, 18. Кевин Келси, 19. Андрей Кулаков, 20. Дмитрий Топалов.

*Игроки, заявленные по списку Б.

Первый матч плей-офф Лиги Европы против «Ренна» состоится 16 февраля.