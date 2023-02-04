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02.02.2023, FT 5 : 0
Септември
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 08:37 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:40
185
0

Кривбасс – Септември – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 февраля 2023, 08:37 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:40
185
0
Кривбасс – Септември – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

На учебно-тренировочном сборе в Турции «Кривбасс» в контрольном матче разгромил болгарский «Септември» со счетом 5:0.

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видео голов и обзор Септември Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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