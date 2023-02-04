Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 08:37 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:40
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Кривбасс – Септември – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 февраля 2023, 08:37 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:40
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На учебно-тренировочном сборе в Турции «Кривбасс» в контрольном матче разгромил болгарский «Септември» со счетом 5:0.
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