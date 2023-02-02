Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 10:01 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:13
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Кривбасс – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 2 февраля в 16:30
02 февраля 2023, 10:01 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:13
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В четверг, 2 февраля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с болгарским клубом «Септември» из Софии.
Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.
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