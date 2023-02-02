Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
02.02.2023 16:30 - : -
Септември
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 10:01 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:13
45
0

Кривбасс – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 2 февраля в 16:30

02 февраля 2023, 10:01 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:13
45
0
Кривбасс – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В четверг, 2 февраля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с болгарским клубом «Септември» из Софии.

Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

По теме:
Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр – Мура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
смотреть онлайн Кривбасс Кривой Рог Септември учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Футбол | 01 февраля 2023, 18:26 5
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы

Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Футбол | 01 февраля 2023, 20:52 11
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала

В королевском клубе хотят видеть Андрея на более высоком уровне

Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
Футбол | 01.02.2023, 16:05
Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
Футбол | 02.02.2023, 08:59
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Бокс | 02.02.2023, 09:41
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 8
Футбол
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
31.01.2023, 23:36 2
Футбол
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 9
Война
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
01.02.2023, 20:56 4
Баскетбол
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
01.02.2023, 14:14 1
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
31.01.2023, 13:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности