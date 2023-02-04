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  4. Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»
Англия
04 февраля 2023, 05:20 |
42
0

Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»

Главный тренер «Челси» прокомментировал ничейный результат в матче против «Фулхэма»

04 февраля 2023, 05:20 |
42
0
Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал нулевую ничью с «Фулхэмом».

«Конечно, много позитива и хорошего настроения было с самого начала игры. Я думаю, что болельщики помогли в этом, внутри команды было хорошее настроение. Думаю, что мы недостаточно сделали с точки зрения нашей атакующей игры. чтобы создать больше, и это то, над чем нам нужно работать.

Есть, конечно, разочарование, потому что мы не выиграли. Нужно отдать должное «Фулхэму», они хорошо организованы в обороне. Временами мы неплохо справлялись, а временами можно было заметить отсутствие взаимопонимания. У нас есть несколько футболистов, которые восстанавливаются после травм, а некоторые интегрируются в команду».

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм Грэм Поттер
Источник BBC
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