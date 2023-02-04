Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал нулевую ничью с «Фулхэмом».

«Конечно, много позитива и хорошего настроения было с самого начала игры. Я думаю, что болельщики помогли в этом, внутри команды было хорошее настроение. Думаю, что мы недостаточно сделали с точки зрения нашей атакующей игры. чтобы создать больше, и это то, над чем нам нужно работать.

Есть, конечно, разочарование, потому что мы не выиграли. Нужно отдать должное «Фулхэму», они хорошо организованы в обороне. Временами мы неплохо справлялись, а временами можно было заметить отсутствие взаимопонимания. У нас есть несколько футболистов, которые восстанавливаются после травм, а некоторые интегрируются в команду».