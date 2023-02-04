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  4. Тренер «Фулхэма»: «Команда четко понимает, что делает»
Англия
04 февраля 2023, 02:30 |
73
0

Тренер «Фулхэма»: «Команда четко понимает, что делает»

Марко Силва прокомментировал ничью в матче против «Челси»

04 февраля 2023, 02:30 |
73
0
Тренер «Фулхэма»: «Команда четко понимает, что делает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» (0:0).

«Это было настоящее дерби. Мы прекрасно понимали стратегию на матч. Это стремление, это желание, это единство, это качество в определенных эпизодах. Мы встретились лицом к лицу с «Челси» в дерби, которое стало особенным для наших болельщиков. В перерыве я сказал, что нам нужно сохранить интенсивность. Мы начали игру хорошо, несмотря на напряжение. Команда четко понимает, что делает. Мы действительно верим в себя.

Отсутствие голов? Это не проблема. Мы атакующая команда, но мы должны понимать, против каких команд мы играли — дважды против «Челси», «Ньюкасла», «Тоттенхэма». чья оборона очень сильна. Меня не очень беспокоит ситуация. Мы будем продолжать создавать моменты и будем забивать».

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Фулхэм Марко Силва
Источник BBC
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