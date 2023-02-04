Мудрик стал одним из худших в матче Челси – Фулхэм по версии WhoScored

В стартовом поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Фулхэм» сыграли в безголевую ничью.

В стартовом составе «синих» вышел украинец Михаил Мудрик, который провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве.

Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику низкую оценку (6.0). Такой же балл получили два футболиста «Фулхэма», которые вышли на замену – Курзава и Винисиус.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал защитник «Фулхэма» Рим (7.7).