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  4. Мудрик стал одним из худших в матче Челси – Фулхэм по версии WhoScored
Англия
04 февраля 2023, 02:01 |
238
1

Мудрик стал одним из худших в матче Челси – Фулхэм по версии WhoScored

Украинец получил низкую оценку

04 февраля 2023, 02:01 |
238
1
Мудрик стал одним из худших в матче Челси – Фулхэм по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Фулхэм» сыграли в безголевую ничью.

В стартовом составе «синих» вышел украинец Михаил Мудрик, который провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве.

Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику низкую оценку (6.0). Такой же балл получили два футболиста «Фулхэма», которые вышли на замену – Курзава и Винисиус.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал защитник «Фулхэма» Рим (7.7).

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Хутин Пуйло
Вот его реальный уровень. Еще пару матчей и присядет на скамейку надолго. А летом в условную Астон Виллу и по стопам Коваленко 
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