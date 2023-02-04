Англия04 февраля 2023, 02:01 |
238
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Мудрик стал одним из худших в матче Челси – Фулхэм по версии WhoScored
Украинец получил низкую оценку
04 февраля 2023, 02:01 |
238
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В стартовом поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Фулхэм» сыграли в безголевую ничью.
В стартовом составе «синих» вышел украинец Михаил Мудрик, который провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве.
Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику низкую оценку (6.0). Такой же балл получили два футболиста «Фулхэма», которые вышли на замену – Курзава и Винисиус.
Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал защитник «Фулхэма» Рим (7.7).
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Комментарии 1
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Вот его реальный уровень. Еще пару матчей и присядет на скамейку надолго. А летом в условную Астон Виллу и по стопам Коваленко
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