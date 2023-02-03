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Сборная УКРАИНЫ
03 февраля 2023, 21:42 | Обновлено 03 февраля 2023, 22:07
2382
0

Источник: испанский специалист не будет тренером сборной Украины

Опровергнута информация о том, чтио Луис Байона станет ассистентом Реброва

03 февраля 2023, 21:42 | Обновлено 03 февраля 2023, 22:07
2382
0
Источник: испанский специалист не будет тренером сборной Украины
Twitter. Луис Арагон Байона

Испанский специалист Луис Арагон Байона не будет работать в штабе сборной Украины, несмотря на информацию об этом, которая появилась накануне.

Журналист Михаил Спиваковский опроверг информацию о появлении в тренерском штабе Сергея Реброва экс-тренера «Барселоны по развитию техники Луиса Арагона Байоны:

«Представим, что Ребров приходит в сборную Украины со своим штабом из Аль-Айна. Что может делать там Луис Байона, покинувший пост аналитика клуба из ОАЭ летом 2019 года – за два года до появления там украинца?!

Ребров и Байона не пересекались ни в одной команде. Более того, у меня серьезные сомнения, что они знакомы. Единственное, что связывает этих двух специалистов – пребывание на соседних строчках в графе «Штат» на странице Аль-Айна на Tranfermarkt».

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сборная Украины по футзалу Сергей Ребров назначение тренера новый тренер сборной Украины Висенте Гомес Луис Арагон Байона ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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