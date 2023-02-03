Юрген КЛОПП: «Челси? Отказываюсь отвечать без адвоката»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос относительно космических трат «Челси» на зимнем трансферном рынке:

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма.

Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю. Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает».

Среди крупнейших трансферов «Челси» в январе – подписание Михаила Мудрика из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.