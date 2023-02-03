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  4. Юрген КЛОПП: «Челси? Отказываюсь отвечать без адвоката»
Англия
03 февраля 2023, 21:24 |
1051
0

Юрген КЛОПП: «Челси? Отказываюсь отвечать без адвоката»

Тренер «Ливерпуля» – о поведении «Челси» на трансферном рынке

03 февраля 2023, 21:24 |
1051
0
Юрген КЛОПП: «Челси? Отказываюсь отвечать без адвоката»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос относительно космических трат «Челси» на зимнем трансферном рынке:

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма.

Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю. Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает».

Среди крупнейших трансферов «Челси» в январе – подписание Михаила Мудрика из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

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Юрген Клопп Ливерпуль Челси
Источник Liverpool Echo
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