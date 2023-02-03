Англия03 февраля 2023, 21:24 |
1051
0
Юрген КЛОПП: «Челси? Отказываюсь отвечать без адвоката»
Тренер «Ливерпуля» – о поведении «Челси» на трансферном рынке
03 февраля 2023, 21:24 |
1051
0
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос относительно космических трат «Челси» на зимнем трансферном рынке:
«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма.
Читайте также:Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю. Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает».
Среди крупнейших трансферов «Челси» в январе – подписание Михаила Мудрика из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 03 февраля 2023, 00:23 20
Президент МОК направил в НОК Украины ответ на заявление Вадима Гутцайта
Футбол | 03 февраля 2023, 18:02 12
Киевляне обыграли ФК «Униря» со счетом 5:1
Теннис | 03.02.2023, 14:51
Футбол | 03.02.2023, 05:40
Футбол | 03.02.2023, 20:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.02.2023, 06:45 1
02.02.2023, 07:33 13
02.02.2023, 19:06 22
02.02.2023, 22:09 6
02.02.2023, 16:59 12
02.02.2023, 09:41 12
01.02.2023, 20:56 4
02.02.2023, 10:48 7