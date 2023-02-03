Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022? У нас с Мбаппе нет проблем»

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о том, изменились ли его отношения с Килианом Мбаппе после их противостояния в финале ЧМ-2022, которое завершилось победой Аргентины:

«Мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо.

Я тоже бывал с другой стороны, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о случившемся. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира на тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас нет проблем, наоборот».