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  4. Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022? У нас с Мбаппе нет проблем»
Франция
03 февраля 2023, 20:42 |
726
0

Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022? У нас с Мбаппе нет проблем»

Форвард «ПСЖ» – об отношениях с партнером по команде

03 февраля 2023, 20:42 |
726
0
Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022? У нас с Мбаппе нет проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о том, изменились ли его отношения с Килианом Мбаппе после их противостояния в финале ЧМ-2022, которое завершилось победой Аргентины:

«Мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо.

Я тоже бывал с другой стороны, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о случившемся. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира на тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас нет проблем, наоборот».

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Лионель Месси Килиан Мбаппе ПСЖ ЧМ-2022 по футболу
Источник Ole
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