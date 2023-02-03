В Украине будут транслировать все матчи клуба Аль-Наср с Криштиану Роналду
Поединки чемпионата Саудовской Аравии будет показывать MEGOGO
Все матчи с участием Криштиану Роналду, пятикратного обладателя «Золотого мяча», в чемпионате Саудовской Аравии будет показывать видеосервис MEGOGO.
В начале 2023 года произошел один из самых громких трансферов последнего времени в мировом футболе. Португальский форвард Криштиану Роналду переехал в чемпионат Саудовской Аравии, где выступает в составе лидера чемпионата – «Аль-Насра» из Эр-Рияда.
Сегодня, 3 февраля, «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Фатех» (2:2), и Криштиану отметился забитым голом.
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