Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украине будут транслировать все матчи клуба Аль-Наср с Криштиану Роналду
Другие новости
03 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:34
1357
6

В Украине будут транслировать все матчи клуба Аль-Наср с Криштиану Роналду

Поединки чемпионата Саудовской Аравии будет показывать MEGOGO

03 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:34
1357
6
В Украине будут транслировать все матчи клуба Аль-Наср с Криштиану Роналду
MEGOGO

Все матчи с участием Криштиану Роналду, пятикратного обладателя «Золотого мяча», в чемпионате Саудовской Аравии будет показывать видеосервис MEGOGO.

В начале 2023 года произошел один из самых громких трансферов последнего времени в мировом футболе. Португальский форвард Криштиану Роналду переехал в чемпионат Саудовской Аравии, где выступает в составе лидера чемпионата – «Аль-Насра» из Эр-Рияда.

Сегодня, 3 февраля, «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Фатех» (2:2), и Криштиану отметился забитым голом.

По теме:
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу MEGOGO ТВ-права
Источник Mediasat
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
Футбол | 03 февраля 2023, 21:07 0
Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом

Первый выход в основе для украинца

ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Футбол | 03 февраля 2023, 05:23 6
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте

Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года

Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Футбол | 03.02.2023, 11:32
Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Футбол | 03.02.2023, 17:11
Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Футбол | 03.02.2023, 06:45
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Нахіба?
Ответить
+7
Andre Chil
Екзотику заказували? Та начебто ні., а буде ((
Ответить
+1
Выталкиватель парашутистов
Читал высказывание павелки, что чемпионаты стран Ближнего Востока - это наша вторая лига... Посмотрим и сравним...
Ответить
0
avk2307
Мегого  Коломойский такі собі друзі
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Без душнил в комментах никак) ну не нравится - не смотри
Ответить
-3
AndiM
??? Ці клоуни коломойши і не таку діч на 2+2 творили.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
02.02.2023, 18:30 1
Футбол
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
01.02.2023, 18:26 5
Футбол
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 12
Бокс
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
02.02.2023, 16:59 12
Футбол
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
02.02.2023, 13:28 33
Футбол
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
03.02.2023, 00:23 20
Олимпийские игры
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
02.02.2023, 00:55 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности