Милан не включил Ибрагимовича в заявку на Лигу чемпионов

«Милан» сегодня подал заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В нее не вошел Златан Ибрагимович, несмотря на то, что 41-летний шведский форвард близок к полному восстановлению после операции на колене.

Из-за травмы Ибрагимовича не было в заявке «Милана» на групповой этап. Единственное изменение, которое сделал главный тренер чемпионов Италии Стефано Пиоли – включение в заявку Малика Тчау вместо другого защитника, Сержиньо Деста.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом». Матчи состоятся 14 февраля и 8 марта.