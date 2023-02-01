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Италия
01 февраля 2023, 17:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:47
151
0

Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле

Златан может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»

01 февраля 2023, 17:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:47
151
0
Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле
Instagram. Златан Ибрагимович

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться на поле в середине февраля.

Форвард может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который пройдет 14 февраля.

Последний раз Ибрагимович выходил на поле 17 января 2022 года.

Шведский форвард в мае 2022 года перенес операцию на колене после чего проходит процесс реабилитации.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона.

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Златан Ибрагимович Милан Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник Джанлука Ди Марцио
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