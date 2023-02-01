Италия01 февраля 2023, 17:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:47
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Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле
Златан может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»
01 февраля 2023, 17:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:47
151
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться на поле в середине февраля.
Форвард может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который пройдет 14 февраля.
Последний раз Ибрагимович выходил на поле 17 января 2022 года.
Шведский форвард в мае 2022 года перенес операцию на колене после чего проходит процесс реабилитации.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона.
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