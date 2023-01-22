Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы. Его восстановление после разрыва крестообразных связок колена проходит намного медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Ожидалось, что Ибрагимович сможет восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, но, скорее всего, Златан сможет принять участие всего в нескольких матчах в конце сезона.