Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона
Шведского ветерана мучают травмы
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.
41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы. Его восстановление после разрыва крестообразных связок колена проходит намного медленнее, чем прогнозировалось ранее.
Ожидалось, что Ибрагимович сможет восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, но, скорее всего, Златан сможет принять участие всего в нескольких матчах в конце сезона.
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