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  4. Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона
Италия
22 января 2023, 13:27 |
867
0

Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона

Шведского ветерана мучают травмы

22 января 2023, 13:27 |
867
0
Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы. Его восстановление после разрыва крестообразных связок колена проходит намного медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Ожидалось, что Ибрагимович сможет восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, но, скорее всего, Златан сможет принять участие всего в нескольких матчах в конце сезона.

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Златан Ибрагимович Милан завершение карьеры
Источник La Gazzetta dello Sport
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