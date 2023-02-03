В воскресенье, 5 февраля «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

«Тоттенхэм» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Сити» второй с 45 баллами.