Англия03 февраля 2023, 18:01 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити
Центральный матч 22-го тура АПЛ
03 февраля 2023, 18:01 |
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В воскресенье, 5 февраля «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
«Тоттенхэм» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Сити» второй с 45 баллами.
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