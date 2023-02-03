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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити
Англия
03 февраля 2023, 18:01 |
165
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити

Центральный матч 22-го тура АПЛ

03 февраля 2023, 18:01 |
165
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм

В воскресенье, 5 февраля «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

«Тоттенхэм» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Сити» второй с 45 баллами.

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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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