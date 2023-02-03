Пеп ГВАРДИОЛА: «Это не мое дело, что делает Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение относительно трансферной деятельности лондонского «Челси» в прошедшее зимнее межсезонье. «Пенсионеры», напомним, в январе потратили на новых игроков 392,5 млн евро.

«Это не мое дело. Это сюрприз, потому что это не клуб, которым владеет целое государство. Мы завоевали 11 трофеев за последние пять лет, включая четыре титула Премьер-лиги, будучи пятой или шестой по тратам командой в лиге. Это не мое дело, что делает «Челси». Мы знаем, что нужно делать нам. Когда у тебя нет хороших игроков, приходится тратить.

По поводу рынка сейчас я могу сказать «вау». Но это не мое дело. Есть правила, и я не забыл, что восемь или девять команд написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Хотя мы пятые по тратам», – заявил Гвардиола.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея 29 очков.